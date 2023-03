A Mattino5 Carlo Calenda risponde a domande spinose senza giri di parole. L’ex ministro, dall'energia alle primarie, sui temi cruciali si sente più vicino alla destra che al Pd di Schlein. “Per esempio, la destra sul nucleare dice e non dice ma ha votato una nostra mozione in cui si dice con chiarezza che si deve andare verso il nucleare. L'obiettivo di fare politica è migliorare la vita delle persone, se un provvedimento della destra lo condivido, lo voto”.

"Mi candiderò come segretario del partito unico nel Terzo Polo"

Poi spiega che “il partito unico nel Terzo polo è già fatto, il 10 giugno le due assemblee delibereranno la fusione. Ma già oggi funzioniamo come un partito unico”. E aggiunge: “Io mi presenterò come segretario, poi voteranno gli iscritti con meccanismo di primarie tra gli iscritti. Noi pensiamo che quello che ha senso in un partito non è far votare gli iscritti a un altro partito, come fa il Pd e come è successo alle primarie del Pd quando gli iscritti hanno votato per Bonaccini e i non iscritti hanno ribaltato il risultato. Se io fossi un iscritto sarei arrabbiato”.