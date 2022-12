Cronaca

Da Nord a Sud, le associazioni che assistono chi è in difficoltà

In Italia sono tante le associazioni che si occupano di dare assistenza a chi ha più bisogno o è rimasto senza casa. Dalla Lombardia alla Sicilia, a partire dalla Caritas fino a City Angels e Pane Quotidiano, le informazioni sulle onlus che offrono servizi di volontariato

In Italia ci sono varie associazioni che si occupano di dare sostegno e assistenza alle persone in difficoltà. Il loro scopo è offrire pasti caldi, vestiti e tutti i beni di prima necessità a chi ne ha bisogno e, in alcuni casi, anche di dare una casa ai senzatetto. Ecco alcune delle organizzazioni che lavorano su tutto il territorio, da Nord a Sud

La Caritas è stata costituita dalla Conferenza Episcopale Italiana. La sede principale è in via Aurelia 796 a Roma, ma sue delegazioni sono presenti in quasi tutte le parocchie sul territorio italiano. Si può contattare al numero: 06661771. Oppure si può scrivere un’email alla segreteria: segreteria@caritas.it