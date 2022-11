Reddito di Cittadinanza, Salvini: sarà modificato in Legge di Bilancio

Economia

A Matteo Salvini alle Infrastrutture andranno 40 miliardi del Pnrr, e la Lega sarà il partito del governo con più fondi in gestione. Ma manca ancora chiarezza sui soldi per l'innovazione e sulle deleghe di Raffale Fitto

Il ministro che gestirà più fondi del Pnrr sarà Matteo Salvini, responsabile delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, con 40 miliardi di euro necessari in particolare per l'ingente spesa dedicata agli investimenti ferroviari. A seguire con 35 miliardi Gilberto Pichetto Fratin, responsabile del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e Adolfo Urso con 18 miliardi. Manca invece per ora in consiglio dei Ministri un responsabile della spesa per l'innovazione, di cui si è occupato nel governo Draghi l'ex ministro Vittorio Colao