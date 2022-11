Il Centrosinistra, la pace e un po’ di confusione

La nuova puntata de "La Guida" di Massimo Leoni. Che ci aiuta a orientarci nel mondo della politica ascolta articolo Condividi

Allora. Il PD sarà alla manifestazione per la pace di Roma, con il segretario Enrico Letta e insieme al Movimento Cinquestelle di e con Giuseppe Conte. Il Terzo Polo invece organizza la manifestazione di Milano, sempre per la pace ma pure, esplicitamente, al fianco dell’Ucraina e al suo popolo. All’arco della Pace, insieme a Calenda e Renzi ci sarà – non è una sorpresa per chi ci segue - Letizia Moratti. E ci sarà pure un pezzo del PD e del Centrosinistra. Giorgio Gori, Beppe Sala.

Falce, martello e Moratti vedi anche Nuovo governo Meloni, le ultime notizie di oggi 4 novembre. DIRETTA La Lega pubblica un fotomontaggio della Moratti con una falce e martello disegnata sulla fronte e l’accusa di aver scelto la sinistra invece dei cittadini lombardi. Il terzo polo grida vergogna. La Moratti potrebbe essere candidata per il terzo polo o per il centrosinistra per la presidenza della Lombardia. Carlo Cottarelli, pure lui alla manifestazione di Milano, potrebbe essere il candidato del PD, a patto di essere sostenuto da una coalizione ampia e che glielo chiedano. Sala è d’accordo con lui, certo. Ma il Pd deve separare la partita delle regionali nel Lazio a quelle in Lombardia. Invece il terzo polo dice che no, le cose vanno insieme. Renzi e Calenda appoggerebbero D’Amato, assessore uscente alla salute della giunta Zingaretti, se il Pd rinuncia a qualsiasi ipotesi di alleanza con i Cinquestelle.

Non è colpa nostra vedi anche Manifestazione per la pace a Roma: il via da piazza della Repubblica E però, ricordo per chi si è perso, Letta e Conte – mannaggia - sono insieme in piazza per la pace a Roma. Lo so. Da una striscia che si chiama “La guida” voi vi aspettate di capire. Invece non si capisce niente. D’altra parte, a sinistra lo ripetono spesso: la realtà è complessa, le risposte semplici sono inadeguate. Se ci siamo persi, non è colpa nostra.