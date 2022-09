Il dossier energetico è sempre al centro del dibattito politico. C’è chi, come Matteo Salvini, critica però l’impostazione delle sanzioni occidentali prese contro Mosca in risposta alla guerra in Ucraina. Il leader del Carroccio si dice preoccupato che le misure danneggino più l’Italia che la stessa Russia. “Io credo che dobbiamo pensare alla situazione drammatica per imprese e cittadini. L’alternativa è cercare di avere un aiuto anche da parte dell’Europa: questo ha detto Salvini, non si capisce perché per questo sia stato accusato di essere amico di Putin. C'è una strumentalizzazione di ogni sua dichiarazione”, commenta Giulia Bongiorno, senatrice della Lega ed ex ministra. Bongiorno, insieme a Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e leader di Unione Popolare, è stata ospite di questa sera di Casa Italia, il programma condotto da Fabio Vitale e dedicato al voto del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento. Presente anche la giornalista Fiorenza Sarzanini (VERSO IL VOTO: LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI I VIDEO - LE NEWS IN DIRETTA - IL TEST PER CAPIRE CHI VOTARE ).

Bongiorno ha poi parlato delle critiche ricevute da Salvini in occasione del viaggio che - mesi fa - aveva organizzato in Russia, senza che alla fine si concretizzasse. "Non c'è nulla da nascondere. Io credo che sia doveroso per un leader politico confrontarsi con i colleghi. Rilevo però che altri leader avevano maggiori rapporti con Putin, ma questo non è un reato", ha detto l'ex ministra.

Giustizia, Bongiorno: “Bene Cartabia ma ancora tanto da fare”

Ex ministra della Pubblica amministrazione nel governo Conte I e avvocato di lungo corso, Bongiorno ha poi affrontato anche il tema della riforma della giustizia, tra i pilastri del Pnrr. Per non perdere i fondi, la riforma processo penale dovrà avvenire entro ottobre, quella del processo civile entro novembre. Se la coalizione di centrodestra vincesse le elezioni, “manterremo tutti gli impegni previsti”, ha detto Bongiorno. Al di là delle riforme dei processi civili e penali, si dovrà però fare di più, perché la strada preparata dal governo Draghi e dalla ministra Cartabia “è positiva, ma del tutto insufficiente”. Prioritario, per far funzionare la giustizia, “è far funzionare i tribunali, assumere nuovi giudici e personale amministrativo”. Parallelamente, “è doveroso mettere in campo altre riforme”, come la separazione delle carriere tra giudici e pm, "perché il giudice deve essere un soggetto terzo". La critica più frequente a questa proposta è che il pubblico ministero potrebbe così finire sotto la dipendenza del potere esecutivo. "Non ci sarebbe nulla di peggio. Il centrodestra immagina la separazione del Csm: due parti autonome, nessuna dipende dalla politica e tutte e due hanno organi separati", precisa Bongiorno.

Bongiorno: "Io ministra Giustizia? Non è momento di parlarne"

Bongiorno ha definito l'ipotesi di un ministro della Giustizia di centrodestra come una delle migliori, perché sul tema "c'è grande convergenza di vedute" all'interno della coalizione. A chi le chiede se come si vedrebbe a succedere alla ministra Cartabia, Bongiorno risponde però che "non è il momento di parlarne".