Le immagini del battibecco durante un comizio elettorale hanno fatto il giro del web, mostrando tuttavia solo una parte della storia. La ricostruzione vera: è stata una contestazione premeditata da parte di persone vicine ad ambienti No Vax e filo-putiniani

Una trappola, un tranello. La vera storia del video di cui è stato protagonista il ministro Brunetta ha fatto il giro della Rete, scatenando la classica bufera sui social, poi ripresa dai media tradizionali, tra cui anche il nostro sito. Poco più di 60 secondi che tuttavia, come spesso accade, raccontano e fanno vedere solo una parte della storia. Stiamo parlando delle immagini che mostrano il ministro per la Pubblica amministrazione ribattere a un contestatore durante un comizio elettorale a Mira, un comune in provincia di Venezia. Nel filmato si vede l’uomo avvicinarsi al palco e iniziare un battibecco con il ministro. Il quale, dopo alcune provocazioni, reagisce.