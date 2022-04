Covid, il premier Draghi è negativo: atteso a Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio era in isolamento nella sua casa di Città della Pieve dopo essere risultato positivo il 18 aprile. Domani dovrebbe dunque tenersi il Consiglio dei ministri sulle misure per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è negativizzato, dopo aver contratto il Covid ed è atteso a Palazzo Chigi in mattinata. Lo riferisce Palazzo Chigi. Draghi era in isolamento nella sua casa di Città della Pieve dopo essere risultato positivo il 18 aprile. Domani dovrebbe dunque tenersi il Consiglio dei ministri sulle misure per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia. Ma il premier lavora anche ai prossimi viaggi: il 3 maggio andrà a Strasburgo, mentre la missione a Kiev è ancora in via di organizzazione.