Fine vita, la Camera approva la legge. Il testo ora passa al Senato

Con 253 voti a favore, 117 contrari e un'astensione, l’Aula di Montecitorio ha dato il via libera al testo sulle "Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita". Sarà fondamentale la volontà della persona. La legge prevede inoltre l'esclusione della punibilità per il medico. Viene riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza