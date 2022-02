Il 10 e 11 marzo gli iscritti al Movimento 5 Stelle da almeno sei mesi ripeteranno il voto sulle modifiche allo Statuto, che già si svolse il 2-3 agosto 2021. Il nuovo Statuto propone la figura del Presidente come "l'unico titolare e responsabile della determinazione e dell'attuazione dell'indirizzo politico" e del Garante come " "il custode dei Valori fondamentali dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle". Agli iscritti si chiederà, inoltre, i di far accedere il M5S ai benefici previsti dalla legge sul due per mille, iscrivendo il Movimento al registro dei partiti.