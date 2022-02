In un post sul social network, l'ex pm protagonista dell'inchiesta "Mani Pulite" scrive: "Prima di andarmene vorrei mettere tutto in Rete affinché qualcuno un giorno possa leggere, per vedere quella diversa verità rispetto a quel che è stato raccontato"

"Non è un giorno di festa 30 anni dopo. Sono 30 anni passati ma mi pare che aprendo il giornale ogni mattina sia tutto uguale a prima. Prima di andarmene vorrei mettere tutto in Rete affinché qualcuno un giorno possa leggere, per vedere quella diversa verità rispetto a quel che è stato raccontato". È quanto scrive l'ex pm Antonio Di Pietro sulla sua pagina Facebook nel trentennale di Mani Pulite (GUARDA IL LONGFORM). "Sono una vergogna per il Paese - si chiede l'ex magistrato molisano - i ladri, i corrotti, gli evasori fiscali, i mafiosi o chi, come me, li ha scoperti con l'inchiesta Mani Pulite?".