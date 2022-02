M5s, torna la pace tra Grillo e Conte dopo l'incontro: "Ripristinato il Movimento"

Grillo: "Ripristinato il sistema immunitario del Movimento"

"Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento. Quindi state tranquilli", ha detto ai giornalisti il comico e fondatore dei pentastellati. Grillo non si è lasciato sfuggire l’occasione di una battuta: "Non vi prendo più come scorta", ha detto rivolgendosi agli agenti di scorta di Conte, battendo con una mano sul cofano dell'auto che stava entrando nel cancello del cortile dello studio notarile.