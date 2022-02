Conte: "Di Maio non cerchi di logorarmi, sta danneggiando il M5S"

"Nel Movimento nessuno deve sentirsi indispensabile, nemmeno io”. A dirlo, in un'intervista a 'La Stampa', il presidente M5s Giuseppe Conte. E sulle tensioni con Di Maio, chiarisce: "Ci saranno dei momenti di confronto dove potremo analizzare quanto successo anche al fine di evitare che questi errori si ripetano. Né possiamo tollerare per il futuro guerre di logoramento interno".

Conte: "No alle correnti"

Conte ribadisce con forza anche il no alle correnti: "La forza del Movimento è sempre stata quella di non cedere al correntismo della vecchia politica", ma "certo non potrò permettere che mentre prima si andava in piazza a fare battaglie civili e politiche, oggi si vada in piazza a palesare correnti. Quella mossa ha creato dolore e malumori nella nostra comunità. Anche per questo ho valutato come doverose le dimissioni di Di Maio dal comitato di garanzia".