Silvio Berlusconi dopo la corsa al Quirinale e il ricovero al San Raffaele rilascia un’intervista al Corriere della Sera e torna sui temi della sua mancata candidatura e la rielezione di Mattarella a presidente della Repubblica. Parlando della rinuncia a candidarsi al Quirinale dice: "Non ho nessun motivo di amarezza o di delusione, ho rinunciato semplicemente perché da due anni sto lavorando per l'unità politica e morale della Nazione in un momento di emergenza. Ho ritenuto fosse più utile all'Italia evitare che sul mio nome si consumassero polemiche o lacerazioni inopportune". E spiega perché fosse contrario anche alla candidatura del premier Draghi: "Tutt'altro che mancanza di sintonia, anzi è stato proprio il mio apprezzamento per il lavoro che il presidente Draghi che mi ha indotto a ricercare soluzioni all'insegna della stabilità'". Poi aggiunge: "ritenendo necessario garantire la stabilità del governo e del Paese, ho chiamato il presidente Mattarella chiedendogli la disponibilità ad essere votato"