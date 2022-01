Il leader di Italia Viva: "Il Mattarella bis è un'ipotesi non praticabile, come ha perfettamente spiegato lo stesso presidente"

L'Italia avrà un nuovo presidente della Repubblica "entro la settimana, spero non oltre giovedì venerdì" (LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).. Se ne dice certo Matteo Renzi in un'intervista al Messaggero. Il leader di Iv ritiene che il Presidente sia "l'arbitro imparziale della politica interna per sette anni ma anche un presidente credibile in politica estera: le tensioni tra Russia e Ucraina, le sfide globali tra Stati Uniti e Cina, la crisi della Nato richiedono che il nuovo inquilino del Quirinale sia un leader forte, garante del patto atlantico e dal marcato profilo europeista. Si tratta di raccogliere anche su questo l'eredità di tre grandi presidenti quali Ciampi, Napolitano e Mattarella".

"Non perdiamo altro tempo"

Il Mattarella bis è un'ipotesi "non praticabile, come ha perfettamente spiegato lo stesso Mattarella. Tirarlo per la giacchetta serve solo a coprire l'incapacità della politica di trovare soluzioni alternative". Dunque Renzi lancia "un appello alla serietà: non perdiamo altro tempo. La crisi geopolitica, la pandemia, l'inflazione, il costo delle bollette e delle materie prime chiedono alla politica di non buttare altro tempo".

"Draghi non può andarsene da tutto"

Renzi osserva infine che "sola una ipotesi è in campo: Draghi al Quirinale con un grande accordo politico. L'altra no. L'idea di perdere Draghi anche come premier infatti non sta in piedi: può lasciare Chigi solo per un trasloco istituzionale. Altrimenti si scelga un uomo o una donna di equilibrio per la funzione di Capo dello Stato lasciando a Draghi la responsabilità di governo per l'anno e mezzo che ancora ci manca". "Di tutte le possibilità - conclude - l'unica che non esiste è che Draghi se ne vada da tutto".