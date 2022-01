Spunta un video porno, imbarazzo durante convegno M5S in Senato

Un filmato porno giapponese è andato in onda sui monitor durante un convegno al Senato organizzato dal Movimento 5 Stelle. A confermare l’incredibile episodio la senatrice Maria Laura Mantovani: "Sì, sto facendo la denuncia alla polizia postale. È andato in onda improvvisamente un filmato porno sul monitor del convegno che stavamo tenendo presso Palazzo Giustiniani". Era stata proprio lei, matematica di Carpi, esponente di punta dei Cinque Stelle, a organizzarlo, moderandolo via Zoom.