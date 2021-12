Il presidente del Consiglio sulla corsa per il Colle: "I miei destini personali non contano assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni. La responsabilità della decisione è interamente nelle mani delle forze politiche”

"I miei destini personali non contano assolutamente niente. Non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell'altro, sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno rispondendo alle domande sul prossimo presidente della Repubblica. "La responsabilità della decisione - ha proseguito Draghi - è interamente nelle mani delle forze politiche, non nelle mani di individui: sarebbe un fare offesa all'Italia, che è molto di più di persone individuali. La grandezza del Paese non è determinata da questo o quell'individuo ma da un complesso di forze, di persone e di sostegno politico che permettono di andare nella direzione giusta".