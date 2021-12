La leader di Fratelli d’Italia torna sul faccia a faccia svoltosi alcuni giorni fa nella Capitale con la vicepresidente della Regione Lombardia, che per molti aveva come argomento proprio la candidatura di quest'ultima alla carica di presidente della Repubblica. E smentisce le indiscrezioni: "Normale per presidente FdI incontrare assessore centrodestra” Condividi

La corsa al Quirinale del centrodestra accelera. Giorgia Meloni torna sulle indiscrezioni che vedrebbero la leader di Fratelli d’Italia spingere per la candidatura al Colle di Letizia Moratti. L'incontro svoltosi alcuni giorni fa nella Capitale tra la leader di FdI e la vicepresidente della Regione Lombardia per molti aveva come sfondo proprio la candidatura di quest'ultima alla carica di presidente della Repubblica. “Berlusconi non si è risentito dell'incontro con Letizia Moratti”, dichiara Meloni arrivando alla presentazione del libro "Pedagogia e Politica. Costruire Comunità Pensanti" (TUTTE LE NOTIZIE SUL QUIRINALE).

Moratti: “L’unico nome del centrodestra è il Cavaliere” leggi anche Berlusconi al Colle, Tajani a Letta: "No veti, è un ottimo nome" “Informo che Il 24 dicembre sarò con mia madre, ma non per questo intendo candidarla al Quirinale. Non facciamoci dei film. Credo sia normale che la presidente di FdI parli con un assessore del centrodestra", ha detto Meloni commentando il pranzo con Moratti avvenuto qualche giorno fa. A smentire le voci anche la stessa assessora al Welfare di Regione Lombardia: “L'unico nome per il Quirinale del centrodestra è quello del presidente Silvio Berlusconi”, ha dichiarato Letizia Moratti. “Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. È un impegno importante che cerco di portare avanti con tutta me stessa". Intanto, è atteso per giovedì alle 13, a Villa Grande, sull'Appia, il vertice del centrodestra. Alla riunione saranno presenti, oltre al padrone di casa, Silvio Berlusconi, e ai due leader delle forze maggiori, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, anche Giovanni Toti (Coraggio Italia), Maurizio Lupi (Noi con l'Italia) e Lorenzo Cesa (Udc).

Meloni: “Favorevole a una donna ma non è una partita” leggi anche Quirinale, Meloni: "Berlusconi è ipotesi seria, ma servono i numeri" "Sono sempre favorevole a una donna, ma non è una partita, giovane o vecchio, uomo o donna. Bisogna cercare convergenze senza paletti, poi si vedrà in corsa. Io penso a un presidente che faccia rispettare le regole, che abbia a cuore il rispetto della Costituzione e voglia difendere la sovranità nazionale", ha ribadito Meloni.

FdI: “Berlusconi prima scelta” leggi anche Meloni: al Colle un patriota. Draghi? Non ho elementi per dire se lo è Secondo Ignazio La Russa (FdI) per il Quirinale "la nostra prima scelta, convinta, è Berlusconi. Che peraltro ha dimostrato di essere super partes, un vero patriota". Se il centrodestra resterà unito? "Penso di sì, lo faremmo per scelta, perché avremmo la stessa valutazione su quello che deve fare il nuovo capo dello Stato. Invece la sinistra lo farebbe solo per restare al governo e non andare a votare. Siamo più compatti noi che la sinistra". Oltre a Berlusconi, dichiara La Russa, ci sono almeno “altri cinque candidati d'area, anche se non ne abbiamo mai discusso né ipotizzato la scelta".