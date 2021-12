M5S, Conte ad Atreju 2021: "Sono mesi che vivo con i miei risparmi"

"Se prendo uno stipendio? Sono vari mesi che sono in aspettativa, non prendo una lira e sono mesi che non faccio l'avvocato, perché non voglio mischiare affari e politica", dice ad Atreju il leader M5S Giuseppe Conte. "Ho chiuso il mio ufficio, ho riscosso le fatture e vivo con quello che avevo da parte", ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio. "Da quando ho assunto questa responsabilità - ha rimarcato - ho tirato una linea".