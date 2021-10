Nuova sfida per l'ex giocatore della Roma che, dopo un incontro con la coalizione, ha dato il suo assenso alla candidatura per il 2022. Manca solo l'ufficialità

Dal centrocampo al Comune, questo il suo piano. Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma ed ex presidente dell'Aic (il sindacato calciatori) scende in campo per le elezioni amministrative di Verona del prossimo anno. Lo farà con la coalizione di centrosinistra, composta di partiti politici e movimenti civici. Tommasi, dopo un incontro con la coalizione, si è detto disponibile alla candidatura a sindaco nel 2022.