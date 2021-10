La Consulta dovrà dare impulso alle iniziative contro il caporalato secondo il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, provvedimenti da attivare soprattutto a livello locale. Il ministro dell'Interno: grazie per aver accolto la nostra richiesta

L'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni è stato chiamato a presiedere la Consulta per l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato, che si è insediata per la prima volta oggi al Viminale. Il ringraziamento a Maroni arriva in prima battuta dall'attuale ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "Grazie per aver accolto la nostra richiesta", una scelta dettata "dalla sua grande esperienza". Presenti all'insediamento dell'organismo anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e il presidente del Consiglio nazionale di Anci, Enzo Bianco.