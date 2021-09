Prodi: "Letta è il federatore del Pd con il M5s"

Prodi: Letta "federatore" del Pd

L’ex presidente della Commissione Ue sostiene quindi di essere in sintonia con il leader dem sulla sfida che il Pd ha di fronte e "sulla possibilità di riuscirci": "È divertente - osserva ancora, come riporta il Corriere della Sera - come funzionano le notizie. I titoli dicevano “Prodi bacchetta Letta”, poi non c’erano i contenuti. Semplicemente siamo d’accordo sul fatto che la ripresa debba andare avanti insieme a un grande slancio dell’economia e della solidarietà sociale. Se non se ne occupa il Pd, chi lo deve fare? Ed Enrico è assolutamente in grado di farlo". Letta, dal canto suo, ha chiarito: "Romano è una delle poche persone nella vita a cui ho chiesto consigli". Per Prodi a Letta spetta il compito di fare “il federatore” con i 5 Stelle. Un ruolo difficile, ma la strada - dal suo punto di vista - è obbligata: “Perché se non si federa con il M5S il Pd con chi si federa?”.