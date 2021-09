Inizia oggi il viaggio di Sky TG24 nell’Italia che si appresta al voto amministrativo del 3 e 4 ottobre. Un percorso di due settimane che durerà fino al silenzio elettorale. Da Roma a Milano, da Bologna a Napoli, da Torino a Trieste, alla Calabria, ogni giorno i nostri inviati e corrispondenti porteranno all’attenzione dell’opinione pubblica, con dirette, interviste e reportage, i temi più scottanti e divisivi della campagna elettorale, le richieste dei cittadini ai candidati, i problemi non risolti sul territorio.

Un faro acceso sulle piccole e grandi questioni che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini: dai trasporti alle infrastrutture, dalla sicurezza al degrado urbano fino all’emergenza rifiuti particolarmente allarmante in alcune città. Ampio spazio ad aggiornamenti, analisi e contributi che verranno declinati ad hoc anche sul sito e sui profili social di Sky TG24. Le inchieste e i servizi verranno firmati da Alessandro Taballione, Luigi Casillo, Gaia Bozza, Massimo Postiglione, Flavio Isernia, Gianfranco Gatto, Ketty Riga e Chiara Caleo.

L’impegno editoriale di Sky TG24 sulla tornata elettorale si protrarrà fino ai ballottaggi, sui quali è già al lavoro per organizzare al meglio i confronti tv tra i candidati che dovranno affrontare nuovamente le urne. Con un format che garantisca un dibattito libero e democratico e favorisca un’informazione politica più vicina ai problemi dei cittadini che così, grazie anche ai media, potranno esprimersi nelle urne in modo maggiormente consapevole.

Lo Speciale Voto Comune

Il 4 e 5 ottobre, poi, ci sarà lo Speciale Voto Comune. Al via alle 14.30 di lunedì 4, avrà alla conduzione: Fabio Vitale, Stefania Pinna, Giovanna Pancheri, Valentina Bendicenti, Milo D’Agostino, Tonia Cartolano e Roberto Inciocchi. Ad urne chiuse, subito gli instant poll sulle sfide principali, gli anchor offriranno il primo orientamento sui risultati, per poi seguire passo passo lo spoglio con contributi in realtà aumentata e continui aggiornamenti dallo SkyWall curati da Alessio Viola, Roberto Palladino, Lavinia Spingardi e Monica Peruzzi. Quelli provenienti da social e web saranno, invece, curati da Pamela Foti. Tutti i risultati saranno disponibili anche sul nostro sito. Ad arricchire lo speciale, tutte le reazioni a caldo dei protagonisti, le interviste dalle sedi di partito e dai comitati dei candidati, ospiti politici e commentatori, approfondimenti e analisi dei flussi elettorali con Lorenzo Pregliasco di Quorum/YouTrend.