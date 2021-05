"Le ho trovate, erano state completate, non posso fare una operazione scorretta, ne abbiamo semplicemente preso atto. Non c'è nessuna trivella nuova". Così il ministro della Transizione ecologica, a Progress su Sky Tg24

"Quelle trivelle erano già lì. C'erano delle autorizzazioni, le ho trovate, erano state completate, non posso fare una operazione scorretta, ne abbiamo semplicemente preso atto. Non c'è nessuna trivella nuova. Non le ho autorizzate io". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, durante la trasmissione Progress su Sky Tg24, a proposito del via libera alle trivelle che ha scatenato diverse polemiche.

"Nucleare non è in agenda"

Il nucleare è fuori dall'agenda del Pnrr ha annunciato Cingolani, sottolineando che "il nucleare non è verde", inoltre ci sono "delle linee guida chiarissime per l'utilizzo dei fondi del Recovery", ha precisato il ministro. Poi a proposito del Dl Semplificazioni: "Non demonizziamo la Commissione europea che fa il suo lavoro - ha concluso il ministro - e in maniera molto accurata e noi dobbiamo essere altrettanto accurati. Dobbiamo essere meno flessibili rispetto al passato".