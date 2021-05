Il 20 maggio i componenti della Lega nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il presidente Raffaele Volpi e Paolo Arrigoni, hanno rassegnato le loro dimissioni come componenti del Comitato. La Lega "pretende l'immediata, integrale applicazione della legge 124 del 2007 che prevede l'assegnazione all'opposizione di 5 componenti su 10 tra cui poter scegliere l'eventuale Presidente", hanno comunicato. Volpi e Arrigoni hanno poi fatto sapere che "non parteciperanno alla votazione di nessun presidente fino alla completa applicazione della legge e si attendono istantanee dimissioni di tutti gli altri componenti del Comitato al fine di consentire ai presidenti di Senato e Camera le conseguenti valutazioni, riconfermando che gli stessi presidenti avevano dichiarato completamente legittima sia la composizione del Comitato sia la sua presidenza. I presidenti avevano richiamato l'unico precedente riguardante il governo Monti e la presidenza D'Alema, nel quale veniva negato la presidenza del Copasir alla Lega nonostante fosse l'unica forza di opposizione".

La richiesta di dimissioni di tutti i componenti

Nei giorni scorsi, da più parti, è arrivata la richiesta di dimissioni di tutti i componenti del Comitato affinché la presidenza venisse affidata all'opposizione. Alcuni dei costituzionalisti promotori di una lettera appello ai presidenti delle Camera hanno anche predisposto un ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto tra i poteri dello Stato, al fine di "ripristinare la legalità costituzionale". Proprio da parte di Volpi era poi arrivata la proposta di "un patto politico-istituzionale: ci dimettiamo tutti e, in accordo con i presidenti di Camera e Senato, siano assegnati cinque posti all'opposizione. L'elezione del presidente non è disgiunta dalla composizione del Comitato". Per legge la composizione del Copasir prevede una struttura paritaria dei dieci membri tra maggioranza ed opposizione, con la presidenza a quest'ultima. Volpi ha ricordato che attualmente "c'è solo un membro dell'opposizione e se questo non prende i voti necessari cosa succede? Il Copasir, per legge, non può restare senza presidente".