Doppia gaffe per il Presidente del Consiglio

Draghi ha dunque ricominciato il suo intervento, leggendo nuovamente l'incipit del documento che aveva in mano, un discorso che com'è nella tradizione ricalca quello pronunciato nella prima Camera dove il presidente del Consiglio è già intervenuto, in questo caso quella dei Deputati. Rileggendo l'incipit del discorso, Draghi ha dunque sbagliato una seconda volta, pronunciando di nuovo la parola "deputati", con l'aula che ha nuovamente rumoreggiato per correggerlo. Subito dopo il premier, accortosi del doppio errore, con una smorfia di autodisapprovazione ha ricominciato a leggere il discorso, ringraziando correttamente i "senatori" in aula che stavolta hanno applaudito Draghi.