Cresce l’attesa per l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Camera e Senato del M5s alla quale parteciperà l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, indicato come leader del nuovo corso del Movimento dal fondatore Beppe Grillo, seppur formalmente ancora non lo sia. La riunione, che si terrà sulla piattaforma digitale Zoom, è fissata per le 21.30 ed è allargata a consiglieri regionali, comunali, sindaci ed europarlamentari.

I fronti caldi del M5s

leggi anche

Pd, Letta incontra Conte per alleanza strutturale con il M5s

Due i fronti caldi del Movimento sul quale è atteso un pronunciamento dell’ex premier: il rapporto con la piattaforma Rousseau e il tetto dei due mandati. L’intesa con Davide Casaleggio sembra al momento lontana. Sul doppio mandato è in atto uno scontro generazionale. Escludendo la regola del mandato zero - che vale per i consiglieri comunali e municipali - sono poco più di 60 i parlamentari al secondo mandato. Nomi di spicco come Luigi Di Maio, Roberto Fico, Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede, Paola Taverna, Federico D'Incà, Fabiana Dadone. O "grillini" della prima ora come Sergio Battelli, Danilo Toninelli, Andrea Cioffi, Sergio Puglia, Carlo Sibilia, Giuseppe Brescia, tanto per fare alcuni esempi. Una fonte del M5S spiega così: "Conte non può ritrovarsi con un partito di peones che non hanno voti sul territorio". E c'è chi, non a caso, ipotizza che una delle correnti nate negli ultimi giorni - "Più Italia 2050”, dove forte è la presenza dei veterani - dia la possibilità di una exit strategy: una lista civetta da affiancare al M5S.