"Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere". E' quanto dice l'ex premier Enrico Letta a proposito della possibilità di una sua candidatura a capo dei Dem per il post-Zingaretti (le altre ipotesi).