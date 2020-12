Il riconoscimento era stato conferito allo scrittore nel 2008. La proposta di revoca è stata presentata dal consigliere leghista Zelger e sottoscritta da altri 9 consiglieri, tra i quali il presidente del Consiglio comunale Maschio (FdI): è stata approvata con 20 voti a favore, 7 astenuti e un contrario. Saviano: “Cari amici veronesi, continueremo a vigilare sull'operato dei nostri amministratori”. Polemiche Condividi:

Il consiglio comunale di Verona ha revocato la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano. Il riconoscimento era stato conferito allo scrittore campano nel 2008. Tra le motivazioni della delibera di revoca c’è “il mancato ringraziamento di Saviano al Comune di Verona e il fatto di non avere mai manifestato la volontà di venire a ritirarla”. “Cari amici veronesi, da oggi non sono più un vostro concittadino, ma continueremo a scambiarci opinioni anche quando non saremo d'accordo, a proporre soluzioni anche se scomode e a vigilare sull'operato dei nostri amministratori: perché questo fanno i cittadini”, ha scritto Saviano sui social. I sindacati hanno commentato: la revoca “ferisce profondamente i cittadini impegnati nella lotta alla criminalità organizzata”.

La revoca della cittadinanza onoraria a Saviano La proposta di revoca è stata presentata dal consigliere leghista Alberto Zelger e sottoscritta da altri 9 consiglieri, tra i quali il presidente del Consiglio comunale Ciro Maschio (FdI): è stata approvata con 20 voti a favore, 7 astenuti e un contrario. Zelger ha motivato la revoca anche con gli elogi di Saviano a Carola Rackete, le "ripetute espressioni di disprezzo contro l'ex ministro Matteo Salvini con frasi calunniose" e con il fatto che lo scrittore si è "schierato a favore del sindaco di Riace". "Il sindaco di Riace aveva falsificato documenti per favorire l'immigrazione illegale", ha detto il consigliere Zelger in collegamento durante la seduta. Mimmo Lucano, ex sindaco del comune calabrese, è stato assolto da questa accusa.