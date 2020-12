Mattarella: 2021 assicuri a italiani prospettive rassicuranti

"Rivolgo a tutti gli appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi militari dello Stato e ai loro familiari gli auguri più grandi per un Natale e un 2021 migliore, che restituisca serenità e assicuri ai nostri concittadini prospettive rassicuranti e positive". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del videocollegamento dal Comando Operativo di Vertice Interforze.

"Per diffusione vaccini ruolo Difesa fondamentale"

approfondimento

Covid, il discorso di Mattarella: "Vaccino segnale di speranza". VIDEO

"Un ruolo prezioso e determinante sarà ricoperto dalle articolazioni della Difesa anche nelle

attività fondamentali connesse alla gestione della campagna vaccinale, in concorso con il Servizio sanitario nazionale. Gli italiani, oltre ad essere orgogliosi delle forze armate, sono riconoscenti per quanto fanno per la difesa e la sicurezza del nostro Paese". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del videocollegamento dal Comando Operativo di Vertice Interforze, esprimendo "riconoscenza a nome della Repubblica a tutti gli appartenenti alle forze armate, ai

corpi militari dello Stato e ai loro familiari".