Patuanelli: stop alle centrali a carbone entro il 2025

"Conosciamo tutti la situazione di difficoltà e complessità di ciò che accade a Taranto, ma la siderurgia in Italia non è soltanto Taranto . E' una filiera che da Taranto si sviluppa su tutta la nostra penisola", ricorda il ministro che evidenzia gli sforzi per la stesura del piano.

La produzione dell'idrogeno verde

"Sviluppare piani strategici in un momento di grande incertezza di tutti i mercati non è ovviamente facile. Le previsioni a medio termine sono molto aleatorie" – ha aggiunto Patuanelli - "Ormai il percorso, in 3-5 anni, ci porterà ad avere un valore di produzione dell'idrogeno verde assolutamente competitivo. E quindi oggi dobbiamo investire su quello e creare gli asset industriali, perché uno dovrà essere in Italia". Il ministro dello sviluppo economico ha informato di aver parlato dell’argomento con l'amministratore delegato dell'Enel, Francesco Starace. "Si può attivare quel mercato che porterà a un abbassamento dei costi di produzione per l'idrogeno verde. Ricordo che le ultime aste in Portogallo per il fotovoltaico hanno chiuso a 11 euro" per Megawattora.