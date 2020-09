Il premier fa filtrare soddisfazione per l'esito del referendum e delle Regionali, e per la regolarità delle votazioni nonostante l'emergenza coronavirus. Ora una nuova fase in cui dovrà mediare tra un Pd uscito rafforzato e un M5s ancora in grande difficoltà sui territori

Il premier Giuseppe Conte guarda con soddisfazione al risultato della tornata elettorale (LIVEBLOG - SPECIALE), con il doppio successo delle componenti della maggioranza – il referendum sul taglio dei parlamentari per il M5s e il risultato alle Regionali per il Pd guidato da Zingaretti. “Durerò fino al 2023”, sono le parole fatte filtrare e riportate dal Corriere della Sera. Il premier, inoltre, fa trapelare la sua "piena soddisfazione" per la regolarità delle votazioni nonostante l'emergenza Covid. E per il fatto che, anche nel tempo della pandemia, "gli italiani hanno dato prova di attaccamento alla democrazia".