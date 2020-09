A Macerata, capoluogo dell'omonima provincia delle Marche, alle 9 inizia lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che decideranno il nome del nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. I candidati sono cinque e uno di loro sostituirà il primo cittadino uscente Romano Carancini. Macerata è una delle città in cui, il 20 e il 21 settembre, si è votato anche per le elezioni amministrative, oltre che per il referendum sul taglio dei parlamentari ( LA MAPPA ELETTORALE DI MACERATA - LO SPECIALE ELEZIONI ).

Chi sono i candidati

Narciso Ricotta, nome indicato dal Partito democratico e da Italia viva, è sostenuto da altre 6 liste: La città di tutti, La nosta città, Macerata rinnova, I moderati per Ricotta sindaco, Macerata insieme e Macerata bene comune. Il candidato Alberto Cicarè viene invece sostenuto da Potere al popolo e Strada Comune. Poi c'è Gabriele Micarelli, primo nome della lista Macerata lavora. Il Movimento 5 stelle ha scelto Roberto Cherubini come candidato, spinto anche dalle liste Macerata amica e Macerata per l'ambiente. Sandro Parcaroli è invece il nome di Fratelli d'Italia, Lega e Udc e delle liste Forza Italia Berlusconi per Parcaroli, Sandro Parcaroli sindaco, Nuovo Cdu e Civici per il popolo della famiglia.