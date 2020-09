Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il "fatto che ieri il Pd si sia espresso per il sì al referendum" sul taglio dei parlamentari "rafforza l'alleanza di governo e ci permette di affrontare le prossime due settimane con la lealtà che ha sempre contraddistinto questa coalizione”. Ora "terremo fede ai patti sulla legge elettorale" e sulle modifiche ai regolamenti parlamentari, ha aggiunto l’esponente del M5S

"Il fatto che ieri il Pd si sia espresso per il sì al referendum" sul taglio dei parlamentari "rafforza l'alleanza di governo e ci permette di affrontare le prossime due settimane con la lealtà che ha sempre contraddistinto questa coalizione”. A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ora "terremo fede ai patti sulla legge elettorale" e sulle modifiche ai regolamenti parlamentari, ha aggiunto l’esponente del M5S, osservando che "le stesse opposizioni, dichiarando di votare per il sì, sono coerenti con la legge che hanno votato in Parlamento in passato”.

Di Maio: "Taglio primo step riforme" approfondimento Elezioni e referendum di settembre 2020: quando e cosa si vota "Penso che il taglio dei parlamentari non possa essere esaustivo di per sé, ma è un primo passo per un processo di modernizzazione dell’Italia”, ha poi aggiunto Di Maio, parlando a margine della Fiera del tessile Milano Unica, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se questo porterà alla revisione del bicameralismo perfetto. "Consiglierei di procedere per step. Abbiamo meno di due settimane dal referendum e poi come abbiamo sempre fatto al governo si discuterà di proposte di riforma e si troverà una soluzione", ha aggiunto il ministro.