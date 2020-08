Un patto anti-inciucio per dire “mai al governo con la sinistra”. Lo hanno firmato i leader del centrodestra Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) e Silvio Berlusconi (Forza Italia), come annunciato dalla leader di FdI: "Mentre Pd e Cinquestelle litigano per le poltrone e si presentano divisi alle regionali, il centrodestra lancia un altro grande segnale di compattezza e oggi dice con una voce sola: mai al governo con la sinistra".