La leader di Fdi in un’intervista a La7: “Non è una canzone il cui testo mi appassioni. Dice che non ci siano le religioni, che non ci siano le nazioni… per me l’identità è un valore”. Di recente l’esponente della Lega Susanna Ceccardi, candidata alle regionali in Toscana, aveva definito il brano un “inno marxista”

A Giorgia Meloni non piace ‘Imagine’ di John Lennon, probabilmente il brano più celebre del cantautore britannico durante la sua carriera da solista . ”Non è una canzone il cui testo mi appassioni. Dice che non ci siano le religioni, che non ci siano le nazioni… è l'inno dell'omologazione mondialista. Io francamente sto da un'altra parte, per me l'identità è un valore”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia in un'intervista alla trasmissione ‘In Onda’ su La7.

Meloni: “L’identità è tutto quello che abbiamo” leggi anche Sondaggi politici, Supermedia YouTrend per Agi: FdI supera il 15% Secondo Meloni, ci sarebbe da fare un distinguo fra la musica e il testo di ‘Imagine’. “È una bellissima canzone - ha aggiunto la deputata - se uno non capisse l'inglese e quindi non comprendesse il testo, allora la canzone è fantastica. Ma se uno legge il testo… io penso che un mondo senza identità non sia un mio prototipo. Credo che l'identità sia tutto quello che abbiamo, e quindi credo nel valore dell'identità delle nazioni, dell'identità religiosa, dell'identità familiare… delle identità. Perché è quello che siamo, senza siamo solo degli ottimi consumatori per le multinazionali che ci vogliono vendere lo stesso prodotto”.