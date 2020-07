Si va verso l'intesa dopo un Cdm durato tutta la notte e non privo di tensioni. Aspi ha accolto tutte le richieste dell'esecutivo. La transizione sarà definita da Mit e Mef e durerà 6-12 mesi: prevede l'ingresso di Cassa depositi e prestiti con il 51% e le quote Benetton scenderanno al 10-12%. La società inoltre sbarcherà in Borsa

Aspi accoglie le richieste del governo, passo indietro dei Benetton dalla società e Autostrade vedrà l’ingresso dello Stato attraverso Cassa depositi e prestiti con il 51%. È quanto emerge alla fine di un Consiglio dei ministri durato tutta la notte sul dossier della concessione della rete autostradale. Ma, “se non rispettano gli impegni presi questa notte e che sono la base per l'intesa finale, sarà revoca", affermano fonti governative al termine del Cdm. In nottata, spiegano le stesse fonti, Aspi ha inviato quattro lettere diverse al governo, nelle quali ha man mano accolto "tutte le richieste". Passa così la linea dura del premier Giuseppe Conte, preannunciata nei giorni precedenti sulle condizioni da accettare da parte di Aspi per non vedere diventare realtà la revoca.

Mandato a Mit e Mef per definire la transizione approfondimento Autostrade per l'Italia, la storia fino alle ultime polemiche È stato un Consiglio dei ministri infuocato durato circa sei ore, e terminato alle 5:30 del mattino. Il Cdm ha dato mandato a Cassa depositi e prestiti e ai ministri dell'Economia e delle Infrastrutture di trattare da un lato per l'uscita graduale di Benetton dalla società, dall'altro per un nuovo accordo su tutti gli aspetti della convenzione. L'interlocuzione di Cdp deve iniziare entro il 27 luglio. Cosa prevede l'intesa La transizione dovrebbe realizzare nel giro di sei mesi o un anno, e avverrebbe in due fasi: nella prima Cdp entrerebbe con il 51% e ci sarebbe lo scorporo di Atlantia (la holding dei Benetton che al momento detiene l'88% delle quote di Autostrade) che porterebbe il peso della famiglia Benetton tra il 10 e il 12%, soglia sotto la quale non si entra in Cda. In questa fase Atlantia condividerà la quota di minoranza di Autostrade con gli altri azionisti. Nella seconda fase ci sarebbe la quotazione in Borsa che dovrebbe portare a una società con un azionariato diffuso alto, fino al 50%, in cui potrebbero entrare nuovi soci, con un'operazione di mercato, abbassando ulteriormente il peso della famiglia Benetton. Le tensioni hanno riguardato poi alcune condizioni poste dal premier Conte, non disposto a fare passi indietro: sul taglio delle tariffe autostradali, la modifica dell'articolo 35 del decreto Milleproroghe che riduce da 23 a 7 miliardi l'indennizzo in caso di revoca, la manleva per sollevare lo Stato dalle richieste risarcitorie legate al ponte Morandi e sul diritto di recesso, per il futuro, in caso di gravi inadempienze del concessionario risarcendo solo gli investimenti non ammortizzati.

Le tensioni nel Cdm L'ultima trattativa tra il premier Conte e i Benetton avviene durante un Consiglio dei ministri pieno di tensioni, con il presidente del Consiglio tretto tra dissidi interni alla maggioranza, l'irritazione di Iv - unico partito apertamente contrario alla revoca - e l'insofferenza del M5S. All'inizio del Cdm Gualtieri, che non sarebbe contrario in principio alla revoca, porta una nuova proposta di Aspi. Ma non basta, e parte così una lunga e dura negoziazione, che porta l'azienda a inviare al governo quattro diverse lettere nel corso della notte per perfezionare una bozza di intesa. Conte e anche il M5s, per la parte dell'assetto societario, si dichiarano subito insoddisfatti: l'uscita graduale di Benetton richiederà una negoziazione dai tempi troppo lunghi, secondo fonti pentastellate. Le trattative continuano e all'alba in Consiglio dei ministri arriva l'ultima lettera inviata da Aspi, che accoglie tutte le richieste del governo.