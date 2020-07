5/5 ©Ansa

"Non mi mette paura qualche diplomatico", ha replicato Salvini a Radio Radicale, come riportato da Adnkronos. "Ricordiamo che in Italia le leggi sono approvate da un Parlamento democraticamente eletto e non ratificate dall'Assemblea nazionale del popolo piegata al Partito comunista. Più grave e vergognoso del comunicato del portavoce dell'Ambasciata cinese in Italia c'è solo il silenzio del nostro governo sui fatti di Hong Kong", ha concluso