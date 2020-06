Conte il preferito come leader del M5s

approfondimento

Sondaggi politici Youtrend per Sky TG24: "Lista Conte avrebbe 14,3%"

Oltre alle preferenze di voto, il sondaggio Ipsos ha voluto verificare la possibile leadership del M5s: Conte prevale con il 42% delle preferenze, precedendo l’ormai ex capo politico Luigi Di Maio (27%). Terzo posto per Alessandro Di Battista (19%), mentre sono basse le percentuali per Vito Crimi (2%). Da ciò si evince inoltre che se il premier fosse a capo del M5s, il Movimento farebbe segnare una crescita del 7,2% rispetto allo scenario attuale, passando dal 17,1% al 24,3%, scavalcando la Lega al primo posto (IL SONDAGGIO DI YOUTREND PER SKY TG24).

Nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Ipsos su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di istruzione, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sondaggio realizzato su un campione di 1.200 interviste realizzate tra il 10 e l’11 giugno 2020. I risultati della rilevazione sono il prodotto di un’elaborazione basata, oltre che sulle 1.200 interviste citate, su un archivio di circa 4.800 interviste svolte tra il 12 maggio e il 5 giugno 2020.