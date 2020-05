Stessa data dunque per i tre appuntamenti elettorali. È quanto emerge dalla riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. Il M5s ritira per regionali il 13 settembre

Si va verso un unico election day il 20 settembre 2020. Stessa data, quindi, per le regionali ma anche per indire le comunali e il referendum sul taglio dei parlamentari. È quanto emerge, a quanto si apprende, dalla riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.

Il sottosegretario Variati conferma

"Sentite anche le regioni, avremmo ipotizzato di passare dal 13 e 14 al 20 e 21 settembre" come date per lo svolgimento delle elezioni comunali e regionali, ha confermato il sottosegretario all'Interno, Achille Variati, intervenendo in commissione Affari costituzionali della Camera, dietro espressa richiesta della Lega. "Tenendo presente che con questo decreto non si stabilisce la data delle elezioni perché qui le date stanno dentro una finestra e poi a seconda delle relative competenze la data viene definita dallo Stato o dalle regioni", ha aggiunto.