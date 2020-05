Scuola, ministro Azzolina: "Si potrà bocciare". Le novità

Nessun 6 politico o studenti promossi ad ogni costo. Chi avrà un profitto carente potrà non essere ammesso al passaggio successivo del proprio corso di studi. Lo chiarisce il ministro Azzolina in audizione alla Camera. "Resta ferma la possibilità di non ammettere all'anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico", ha detto. "La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto, gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ma non sarà '6 politico'. Le insufficienze compariranno nel documento di valutazione", precisa ancora la Azzolina. CORONAVIRUS, I DATI REGIONE PER REGIONE