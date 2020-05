"Viva l'Italia. L'Italia liberata. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura". Lo scrive sui suoi canali social il premier ricordando la Festa della Liberazione e citando alcuni versi del celebre brano dell'artista

Per celebrare il 25 aprile, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sceglie una foto del Tricolore e alcuni versi della canzone 'Viva l'Italia di Francesco De Gregori. "Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste Viva l'Italia L'Italia che resiste'. ( 25 APRILE

Viva l'Italia

Nessun’altra parola da parte del presidente del Consiglio, che ha condiviso il suo messaggio su tutti i suoi canali social. Un brano, quello di De Gregori, considerato da molti critici uno dei suoi più belli e sicuramente uno dei più noti al grande pubblico. Lo dimostra anche il fatto che dal 1979 a oggi è stato più volte preso in prestito dalla politica, per aprire e chiudere comizi, e dallo sport, per accompagnare filmati del Mundial del 1982.