La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito in Italia ma è in flessione, secondo la Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi. Il Carroccio nelle ultime due settimane ha registrato il calo più consistente. In pieno lockdown imposto dall'emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), sale invece Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia. Stabili invece le altre formazioni politiche, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che restano secondo e terzo partito come intenzioni di voto.

Sale Fratelli d'Italia, cala la Lega

La Lega scende al 28,1%, l’1% in meno rispetto all’ultima rilevazione di due settimane fa. Movimento opposto per Fratelli d’Italia, che guadagna mezzo punto percentuale e sale al 13,6%, avvicinandosi di un altro passo ai 5 Stelle. Segno positivo anche per Forza Italia, che si attesta al 6,6%.

Stabili gli altri partiti

Non ci sono grosse variazioni per i partiti di governo. Il Partito Democratico è la seconda forza politica, al 21,1%, ovvero a sette punti percentuali dalla Lega. Il terzo partito è il Movimento 5 Stelle, al 15,1%, ovvero appena un punto e mezzo sopra Fratelli d’Italia. Italia Viva di Matteo Renzi è ferma al 3,4%. Sotto il 3% tutte le altre formazioni. La maggioranza di governo è dunque al 42,5%, contro il 49,3% dell’opposizione di centrodestra.

Nota metodologica

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 9 al 22 aprile dagli istituti EMG, Euromedia, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 23 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.