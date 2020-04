Botta e risposta tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sul Mes (COSA È). Da un lato il leader di Forza Italia sarebbe favorevole all'utilizzo dei fondi del Meccanismo europeo di stabilità, dall'altro il capo politico della Lega sostiene che non esiste un accesso ai soldi dell'Ue senza condizioni. Una divergenza di posizioni che esiste anche allargando la questione a tutte le altre parti politiche italiane con Pd e Iv a favore e M5s e Fdi contrarie all'utilizzo del Mes per far fronte all'emergenza economica causata dal Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Berlusconi: "Clamoroso errore dire no al Mes"

"Per il futuro - ha detto Berlusconi a diMartedì su La7 - ci vorrà un governo davvero rappresentativo degli italiani. Ma ora ci interessa di più far sì che Conte non commetta gli errori che sta facendo: per esempio quello clamoroso di dire all' Europa sul Mes "faremo da soli" e rinunciare così ad utilizzare i circa 36 miliardi che potremmo ottenere, senza condizioni, ovviamente dal Mes per consolidare il nostro sistema sanitario".

Salvini: "Non esiste Mes senza condizioni"

Il Mes, ha risposto Salvini a Radio Anch'io, "non è una questione di tifoserie, non è un derby Milan-Inter. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo. Se uno chiede mille miliardi di euro li deve restituire e il problema sono le condizionalità. Se accedi, questo fondo ti potrà chiedere tagli alle pensioni".