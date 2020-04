"Chi non porta le mascherine non è un eroe ma un pericolo per tutti". Lo ha detto nell'Aula del Senato Roberto Calderoli della Lega invitando tutti i colleghi "ad usare i sistemi di protezione": "Se al Senato è normalmente obbligatoria la cravatta, sia obbligatoria anche la mascherina in questo periodo". All'intervento ha replicato la vicepresidente Anna Rossomando: "Per i senatori non serve una norma, ma basta un richiamo al senso di responsabilità" (GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE). Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. LIVE LIVE