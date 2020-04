Proroga fino al 13 aprile di tutte le misure decise per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia. Lo prevede la bozza del dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare nella serata del primo aprile. Bozza che è ancora in via di elaborazione e suscettibile di modifiche. All’interno del decreto, ci sarebbe anche una novità: una nuova stretta per gli allenamenti sportivi (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LE GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI).

Misure prorogate fino al 13 aprile

La bozza, quindi, prevede il prolungamento delle misure fino al 13 aprile. La proroga varrà dal 4 aprile, alla scadenza delle precedenti misure, fino al giorno di Pasquetta. Verranno rinnovate tutte le limitazioni agli spostamenti e la chiusura delle attività non essenziali.

Sospesi gli allenamenti anche per i professionisti

La bozza del provvedimento, inoltre, prevede la sospensione degli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti. Nel testo del decreto, infatti, sarebbe presente questa novità: sono “sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati" ma anche "le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo".