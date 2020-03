Sull'emergenza coronavirus "non escludo che dovremo prendere altre decisioni un po' impegnative". Così la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ospite a "L'Intervista" di Maria Latella (IL VIDEO INTEGRALE), ha parlato della situazione in Italia, tornando sui provvedimenti presi per gli istituti di formazione e toccando anche la questione Alitalia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"Possibile scuole chiuse anche oltre il 15 marzo"

Sulla chiusura delle scuole fino al 15 marzo, De Micheli ha affermato che "non escludiamo allungamenti di questa data, ma tutte le decisioni vengono condivise". In questo senso, la ministra si è detta "pronta a condividere le decisioni anche più radicali per fermare il contagio".

La situazione Alitalia

Passando alla situazione della compagnia aerea Alitalia, alla domanda se il coronavirus avesse convinto il governo ad accelerare sulla soluzione, De Micheli ha risposto affermativamente. "Evidentemente - ha chiarito - quello che sta succedendo ha impresso un'accelerata nella nostra discussione e accelererà anche le decisioni del Governo". La ministra ha poi ricordato che nel decreto è fissato il termine per la vendita al 31 maggio. "Credo che di fronte a una crisi globale dovremo anticipare le nostre decisioni", ha aggiunto spiegando che, oltre al motivo turistico, ci sono "altri 100 buoni motivi perché Alitalia venga rilanciata come è nei progetti del governo".

"Stiamo studiando un rinvio dei pagamenti per le imprese"

L'emergenza coronavirus sta rallentando e bloccando l'attività di varie imprese. Per sostenere i lavoratori, De Micheli ha spiegato che il governo sta "studiando un meccanismo per consentire alle imprese di rinviare molti degli adempimenti e dei pagamenti che devono fare nei prossimi mesi, nei mesi dell'emergenza". La ministra ha precisato di aver raccolto su questo "la disponibilità da parte dell'Associazione bancaria italiana" e ha sottolineato che "la prossima settimana approveremo un decreto che si articola in 3 grandi parti": risorse per la sanità; ammortizzatori e famiglie; il mondo delle imprese. Il decreto per l'emergenza coronavirus, inoltre, interverrà anche sugli "ammortizzatori sociali: vogliamo introdurre uno strumento anche per le imprese con un solo lavoratore. Faremo un'operazione universale per chi non può lavorare per il periodo dell'emergenza con una cig generalizzata, accompagnato una misura di sostegno mirato alle famiglie con bisogno, la cui misura tecnica la stiamo ancora studiano".