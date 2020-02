Valentina Cuppi nuova presidente del Pd: ecco chi è

È Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, la neoeletta presidente del Partito Democratico dall'assemblea nazionale che si è riunita a Roma. Prenderà il posto di Paolo Gentiloni nominato commissario europeo.

Valentina Cuppi in politica

La 36enne Valentina Cuppi è stata recentemente rieletta con il centrosinistra come sindaco di Marzabotto, suo paese di origine nell’hinterland bolognese, con il 71% delle preferenze. Un anno fa ha fatto parte del comitato bolognese a sostegno di Nicola Zingaretti alle primarie. Recentemente, invece, è stata al fianco di Stefano Bonaccini a Marzabotto, ultima tappa della campagna elettorale del governatore riconfermato (LA MAPPA DEI RISULTATI IN EMILIA-ROMAGNA).

Chi è Valentina Cuppi

Nata il 19 agosto 1983, sposata, ha un figlio e insegna Storia e Filosofia. Cuppi ha dichiarato di far politica fin da giovanissima. Per quanto riguarda la sua formazione professionale, lei stessa scrive: “La mia formazione, liceo scientifico-linguistico, una laurea triennale in Filosofia politica, una specialistica in scienze filosofiche ed un Dottorato di ricerca in Scienze politiche, l’ho sempre messa al servizio della bella politica che serve ad amministrare questo territorio ricco di storia, cultura e valori. Sono stata educatrice per tanti anni a Marzabotto ed ora lavoro come professoressa di Storia e Filosofia. Lavorare con i bambini e con gli adolescenti regala uno sguardo particolarmente attento ai loro bisogni, per questo come volontaria, poi nel mio ruolo di Assessore, ho voluto creare occasioni di crescita culturale e civica, con laboratori, viaggi, incontri che li portassero a divenire cittadini attivi e consapevoli”.