La città di Bibbiano è al centro della manifestazione politica della Lega per le elezioni in Emilia Romagna e della contromanifestazione delle Sardine. Il comune non è stato scelto a caso: è qui che si è sviluppata l’inchiesta “Angeli e Demoni” sulle presunte irregolarità nell'affido di minorenni in Val d'Enza. Un caso non solo giudiziario ma anche politico che da mesi vede contrapporsi Lega e Pd.