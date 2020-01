Sono 35 gli articoli che compongono la bozza di legge delega per la riforma del processo penale, con norme che vanno dalla prescrizione alla riforma del Csm. Nel testo, anche lo stop della prescrizione solo in caso di condanna. Al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, al tavolo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede partecipano i rappresentanti dei partiti di maggioranza: per il Pd Andrea Giorgis, Walter Verini, Franco Mirabelli e Alfredo Bazoli, per Iv Maria Elena Boschi e Lucia Annibali, per Leu Pietro Grasso e Federico Conte, per il M5s il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, i senatori Arnaldo Lomuti e Grazia D'Angelo e il deputato Devis Dori. Tuttavia, si apprende, restano dubbi di Italia viva sul "lodo Conte" per la riforma della prescrizione.

Attuare entro un anno i decreti legislativi

L’articolo 1 della bozza delega il governo ad attuare entro un anno i decreti legislativi attuativi della legge "per l'efficienza del processo penale, per la riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario e della disciplina su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati nonché disposizioni sulla costituzione e funzionamento del Csm".

La sospensione della prescrizione

Sul tavolo anche lo stop alla prescrizione solo se c’è la condanna. Nello specifico, a quanto si apprende, nella bozza si legge: "La sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice penale sia limitata alla sentenza di condanna e al decreto di condanna". La prescrizione si sospende "per un tempo non superiore a due anni" dopo l'impugnazione della sentenza di proscioglimento e, in caso di condanna, comunque riprende quando la sentenza del grado successivo abbia prosciolto l'imputato. La norma prevede inoltre che se durante i due anni di sospensione previsti in caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento "si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente".

I dubbi di Italia Viva

Secondo quanto si apprende, sulla bozza di riforma del processo penale presentata dal ministro Bonafede sarebbero stati fatti "passi avanti", ma si starebbe trattando ancora su alcune modifiche. E resterebbe, per Iv, il nodo delle modifiche alla prescrizione: "Non c'è condivisione", spiega una fonte, sulla proposta del premier Conte di fermare i termini della prescrizione per chi sia condannato e invece per chi sia assolto sospenderla per due anni in caso di impugnazione della sentenza.