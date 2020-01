Uno sciopero della fame per Matteo Salvini. E' l'iniziativa che ha lanciato il sito digiunopersalvini.it, un portale che raccoglie le firme di chi ha deciso di aderire a uno sciopero della fame, in segno di solidarietà e sostegno nei confronti del leader della Lega. L'iniziativa è stata ripresa dal tweet dell’account della Lega.

“Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la Patria! Io sto con lui e digiunerò per un giorno in segno di solidarietà”, si legge nella home page del portale. La provenienza geografica sembra anche piuttosto varia: ci sono molti nomi provenienti da città del nord ma anche alcuni da località del sud come la provincia di Cosenza e quella di Salerno.

Salvini: "Sciopero anche io, mi fa bene"

"Digiuno anche io, vorrà dire che stasera faccio una cena sostanziosa e domani eviterò tortellini, cappelletti e lasagne. Per un giorno", ha detto Matteo Salvini, spiegando che parteciperà all'iniziativa lanciata dalla Lega in sua solidarietà. "Non mi fa male, in questi giorni in Emilia-Romagna penso di aver preso due chiletti", ha detto.